Вартість нових автомобілів зменшиться в залежності від обсягу двигуна.
Дивися повний текст Нові автомобілі можуть подешевшати завдяки \"закону про еврономери\" — ЗМІ.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 17:12
Нові автомобілі можуть подешевшати завдяки "закону про...
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Дивися повний текст Нові автомобілі можуть подешевшати завдяки \"закону про еврономери\" — ЗМІ.
Додано: Сер 14 лис, 2018 18:45
Готовит общественное мнение против х******. Хочет выбрать удобный момент в зависимости от настроения избирателей. С мнением автопроизводителей считаться глупо - их уже не осталось, электромобили нам производить пока не дадут - рынок слишком быстро растет и жирные сливки снимают крупные корпорации пока, которые не позволят это делать второстепенным странам.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Чет 15 лис, 2018 08:48
Общался с человеком который отвечает за модельный ряд реализуемых в Украине машин одной японской марки, так он говорит, что цена не уменьшится, производитель просто будет больше зарабатывать. Снижение цены на авто не даст увеличение объёма продаж.
Додано: Чет 15 лис, 2018 10:04
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