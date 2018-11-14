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Нові автомобілі можуть подешевшати
завдяки "закону про...

Нові автомобілі можуть подешевшати завдяки "закону про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:12

Нові автомобілі можуть подешевшати завдяки "закону про...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість нових автомобілів зменшиться в залежності від обсягу двигуна.

Дивися повний текст Нові автомобілі можуть подешевшати завдяки \"закону про еврономери\" — ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:12

Президент підписав?
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:45

  vitaliygoodlife написав:Президент підписав?

Готовит общественное мнение против х******. :mrgreen: Хочет выбрать удобный момент в зависимости от настроения избирателей. С мнением автопроизводителей считаться глупо - их уже не осталось, электромобили нам производить пока не дадут - рынок слишком быстро растет и жирные сливки снимают крупные корпорации пока, которые не позволят это делать второстепенным странам.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 08:48

Общался с человеком который отвечает за модельный ряд реализуемых в Украине машин одной японской марки, так он говорит, что цена не уменьшится, производитель просто будет больше зарабатывать. Снижение цены на авто не даст увеличение объёма продаж.
nyv
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:04

  nyv написав: что цена не уменьшится, производитель просто будет больше зарабатывать
не производитель, дилер. производители врядли в курсе нашего законотворчества
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:37

Поплывут сейчас со Штатов многоцилиндровые битки.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:17

НЕ ПОДЕШЕВЕЮТ!!!
На моей памяти уже было снижение акцизов: ни один из официальных импортеров цены не снизил. Они устанавливаются производителем и зависят от параметров рынка (конкуренции, объемов продаж и т.п.).
Cris
 
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