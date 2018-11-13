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У "Нафтогазі" назвали
вирішення проблеми зриву...

У "Нафтогазі" назвали вирішення проблеми зриву...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:27

У "Нафтогазі" назвали вирішення проблеми зриву...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова правління Нафтогазу.

Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" назвали вирішення проблеми зриву опалювального сезону.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:27

Коболеву врать надо бы подучиться.Все выгоды от его рехформ у него же в кармане,а население да,бестолковое,не понимает выгоды повышения тарифа в 9 раз.
Scotch
 
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