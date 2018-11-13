Про це повідомив голова правління Нафтогазу.
Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" назвали вирішення проблеми зриву опалювального сезону.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 17:27
У "Нафтогазі" назвали вирішення проблеми зриву...
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Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" назвали вирішення проблеми зриву опалювального сезону.
Додано: Сер 14 лис, 2018 17:27
Коболеву врать надо бы подучиться.Все выгоды от его рехформ у него же в кармане,а население да,бестолковое,не понимает выгоды повышения тарифа в 9 раз.
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