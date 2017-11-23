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Кредитна картка від Укргазбанку визнана найвигіднішою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лис, 2018 18:33
Пропонуємо до обговорення:
Державний Укргазбанк стрімко нарощує лідерські позиції на ринку платіжних карток України.
Дивися повний текст Кредитна картка від Укргазбанку визнана найвигіднішою для українців
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Додано: Сер 14 лис, 2018 18:33
а конкретные цифры почему не привели? реклама такая реклама )))
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