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Кредитна картка від Укргазбанку
визнана найвигіднішою...

Кредитна картка від Укргазбанку визнана найвигіднішою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:33

Кредитна картка від Укргазбанку визнана найвигіднішою...

Пропонуємо до обговорення:
Державний Укргазбанк стрімко нарощує лідерські позиції на ринку платіжних карток України.

Дивися повний текст Кредитна картка від Укргазбанку визнана найвигіднішою для українців.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:33

а конкретные цифры почему не привели? реклама такая реклама )))
RomanTik
 
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