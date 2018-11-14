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Білоруську "дочку"
іранського Tejarat Bank відключено...

Білоруську "дочку" іранського Tejarat Bank відключено...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:48

Білоруську "дочку" іранського Tejarat Bank відключено...

Пропонуємо до обговорення:
Банк торговий капітал (Білорусь, ТК Банк, дочірній банк іранського Tejarat Bank) з 12 листопада деактивований в мережі SWIFT, і всі контракти банку з компанією SWIFT припинені, йдеться в повідомленні Білоруського міжбанківського розрахункового центру (БМРЦ).

Дивися повний текст Білоруську \"дочку\" іранського Tejarat Bank відключено від SWIFT.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:48

заголовок можно было и погромче сделать, ну типа там "Впервые "почти российский" банк отключен от СВИФТ! или Белорусы сдали иранских братушечек за доступ к долларам!
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:53

а можна ще краще - Бялорусія за крок до банківського краху!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:19

Файнанс уа, когда начнете банить навсегда троллей на своем сайте, чтобы не выглядеть помойкой для новоприбывших, и поспешно убегающих в ужасе от того что у вас в каментах пророссийский и зрадофильский шабаш постоянно всюду?
locustsucol
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