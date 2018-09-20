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Мінрегіон ініціював звуження
крайньої лівої смуги на трасах

Мінрегіон ініціював звуження крайньої лівої смуги на трасах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:17

Мінрегіон ініціював звуження крайньої лівої смуги на трасах

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ ініціювало внесення змін до державних будівельних норм "Автомобільні дороги. Частина 1. Проектування. Частина 2. Будівництво". Одна з поправок буде стосуватися звуження крайньої лівої смуги.

Дивися повний текст Мінрегіон ініціював звуження крайньої лівої смуги на трасах.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:17

когда уже этого парцхаладзе выгоним?...достал тыпыми идеями ... что то хорошее придумать ума не хватает... выдает де*** идеи как сделать хуже чем было... он туту жить не собирается.. накосит бабла и срулит... а нам потом расхлебывать дела этого ж***..
germ
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:15

  germ написав:когда уже этого парцхаладзе выгоним?...достал тыпыми идеями ... что то хорошее придумать ума не хватает... выдает де*** идеи как сделать хуже чем было... он туту жить не собирается.. накосит бабла и срулит... а нам потом расхлебывать дела этого ж***..

Благодаря Парцхаладзе вообще-то Украина на десяток мест за два года поднялась, благодаря реформам в строительстве. Это командна именно под его руководством сделала.
locustsucol
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