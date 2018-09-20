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Мінрегіон ініціював звуження крайньої лівої смуги на трасах
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Додано: Сер 14 лис, 2018 19:17
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ ініціювало внесення змін до державних будівельних норм "Автомобільні дороги. Частина 1. Проектування. Частина 2. Будівництво". Одна з поправок буде стосуватися звуження крайньої лівої смуги.
Дивися повний текст Мінрегіон ініціював звуження крайньої лівої смуги на трасах
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R2
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Додано: Сер 14 лис, 2018 20:15
germ написав:
когда уже этого парцхаладзе выгоним?...достал тыпыми идеями ... что то хорошее придумать ума не хватает... выдает де*** идеи как сделать хуже чем было... он туту жить не собирается.. накосит бабла и срулит... а нам потом расхлебывать дела этого ж***..
Благодаря Парцхаладзе вообще-то Украина на десяток мест за два года поднялась, благодаря реформам в строительстве. Это командна именно под его руководством сделала.
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locustsucol
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Додано: Сер 14 лис, 2018 23:26
ладно бы отдали этих пол метра ВЕЛОСИПЕДИСТАМ на велодорожку .... а так ... смысла нету
свинорыл
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yama
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Додано: Чет 15 лис, 2018 00:20
yama
каким велосипедистам?
НА ТРАССЕ!!!
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JustAMan
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Додано: Чет 15 лис, 2018 09:22
кто вчера катался по чудо городу, в который по снегу и гололедице продолжали пускать фуры, мог бы заметить, что в тех немногих местах, где снег чистили, он занял часть левой полосы. Если они ее еще уменьшат, то ее не будет.
В целом, идея здравая, если все по уму делать
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sequence
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Додано: Чет 15 лис, 2018 11:00
Вот как с арифметикой у этого замминистра (уменьшаем левую полосу на 0,25 м и за счет этого увеличиваем остановочную на 0,5м) так и конфликтом интересов (замминисрта профильного министерства и застройщик в одном лице)- них не сходится, хотя, наверное, как раз очень хорошо сходится - в его пользу
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PV
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Додано: Чет 15 лис, 2018 14:55
Ещё, в этой левой полосе, чтобы не превышали скорость, можно через непредсказуемые интервалы, ставить посредине бетонный блок.
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