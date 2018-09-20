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Мінрегіон ініціював звуження крайньої лівої смуги на трасах
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Додано: Сер 14 лис, 2018 19:17
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ ініціювало внесення змін до державних будівельних норм "Автомобільні дороги. Частина 1. Проектування. Частина 2. Будівництво". Одна з поправок буде стосуватися звуження крайньої лівої смуги.
Дивися повний текст Мінрегіон ініціював звуження крайньої лівої смуги на трасах
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R2
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Додано: Сер 14 лис, 2018 20:15
germ написав:
когда уже этого парцхаладзе выгоним?...достал тыпыми идеями ... что то хорошее придумать ума не хватает... выдает де*** идеи как сделать хуже чем было... он туту жить не собирается.. накосит бабла и срулит... а нам потом расхлебывать дела этого ж***..
Благодаря Парцхаладзе вообще-то Украина на десяток мест за два года поднялась, благодаря реформам в строительстве. Это командна именно под его руководством сделала.
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locustsucol
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Додано: Сер 14 лис, 2018 23:26
ладно бы отдали этих пол метра ВЕЛОСИПЕДИСТАМ на велодорожку .... а так ... смысла нету
свинорыл
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yama
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Додано: Чет 15 лис, 2018 00:20
yama
каким велосипедистам?
НА ТРАССЕ!!!
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JustAMan
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Додано: Чет 15 лис, 2018 09:22
кто вчера катался по чудо городу, в который по снегу и гололедице продолжали пускать фуры, мог бы заметить, что в тех немногих местах, где снег чистили, он занял часть левой полосы. Если они ее еще уменьшат, то ее не будет.
В целом, идея здравая, если все по уму делать
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sequence
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Додано: Чет 15 лис, 2018 11:00
Вот как с арифметикой у этого замминистра (уменьшаем левую полосу на 0,25 м и за счет этого увеличиваем остановочную на 0,5м) так и конфликтом интересов (замминисрта профильного министерства и застройщик в одном лице)- них не сходится, хотя, наверное, как раз очень хорошо сходится - в его пользу
И как сужение левой полосы "сделает невозможным превышение разрешенной скорости на дорогах и будет способствовать повышению безопасности движения"?
Востаннє редагувалось PV
в Чет 15 лис, 2018 17:06, всього редагувалось 2 разів.
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PV
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Додано: Чет 15 лис, 2018 14:55
Ещё, в этой левой полосе, чтобы не превышали скорость, можно через непредсказуемые интервалы, ставить посредине бетонный блок.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 15:40
27661
Ещё, в этой левой полосе, чтобы не превышали скорость, можно через непредсказуемые интервалы, ставить посредине бетонный блок.
Мы европейская страна! Через непредсказуемые интервалы, бетонный блок должен внезапно подниматься из под дорожного полотна. Механизм поднятия должен обеспечивать мгновенное появление блока!!!
Так можно остановить любого нарушителя. и полиция может не приезжать - штрафовать уже смысла не будет...
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Molchyn
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Додано: Чет 15 лис, 2018 17:22
Зменшення ширини будь-якої смуги приводить до автоматичного збільшення аварійності на дорозі. Зменшується можливість маневру і вірогідність успішного завершення маневру теж стає меншою. Водіям ускладнюється рух, що приводить до зменшення середньої швидкості. Чвс з точки А в точку Б виростає. Це мінус для економіки.
Великим плюсом є можливість маніпуляціїї цифрами вартості 1км дороги, тобто с3,14здити можна буде більше. А гроби нікого не колишуть, ну стане на кілька сотень трупів в рік більше на дорозі, нікого це не хвилює.
...тот кто готовится к войне , намного ближе к победе , чем тот, кто готовится к миру ...
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xpen_vam
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Додано: Чет 15 лис, 2018 17:57
PV написав:
И как сужение левой полосы "сделает невозможным превышение разрешенной скорости на дорогах и будет способствовать повышению безопасности движения"?
Элементарно: "низколетящие" по левой полосе так и будут летать. При сужении полосы возрастает вероятность зацепить машину с соседнего ряда, если машину немного бросит в сторону. Соответственно, ДТП. Все машины, летящие по этой полосе, будут вынужденны снизить скорость, чтобы объехать обломки предшественника, соответственно, снижается скорость потока по левой полосе и повышается безопасность.
Видимо, так.
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PSL
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