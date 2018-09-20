Мінрегіон ініціював звуження крайньої лівої смуги на трасах

Додано: Чет 15 лис, 2018 17:22

Зменшення ширини будь-якої смуги приводить до автоматичного збільшення аварійності на дорозі. Зменшується можливість маневру і вірогідність успішного завершення маневру теж стає меншою. Водіям ускладнюється рух, що приводить до зменшення середньої швидкості. Чвс з точки А в точку Б виростає. Це мінус для економіки.



Великим плюсом є можливість маніпуляціїї цифрами вартості 1км дороги, тобто с3,14здити можна буде більше. А гроби нікого не колишуть, ну стане на кілька сотень трупів в рік більше на дорозі, нікого це не хвилює.

...тот кто готовится к войне , намного ближе к победе , чем тот, кто готовится к миру ...