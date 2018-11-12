Зараз дістатися з Києва до Одеси можна поїздом ("Чорноморець", "Інтерсіті") і автобусом.
Дивися повний текст Омелян пообіцяв дешеві перельоти з Києва до Одеси.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 19:32
Омелян пообіцяв дешеві перельоти з Києва до Одеси
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян пообіцяв дешеві перельоти з Києва до Одеси.
Додано: Сер 14 лис, 2018 19:32
а совсем нелавно он обещал гиперлуп до Одессы - что-то мельчает министр...
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