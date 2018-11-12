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Омелян пообіцяв дешеві
перельоти з Києва до Одеси

Омелян пообіцяв дешеві перельоти з Києва до Одеси
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:32

Омелян пообіцяв дешеві перельоти з Києва до Одеси

Пропонуємо до обговорення:
Зараз дістатися з Києва до Одеси можна поїздом ("Чорноморець", "Інтерсіті") і автобусом.

Дивися повний текст Омелян пообіцяв дешеві перельоти з Києва до Одеси.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:32

а совсем нелавно он обещал гиперлуп до Одессы - что-то мельчает министр...
Cler
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