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Новий закон про розмитнення
машин повертає акциз на...

Новий закон про розмитнення машин повертає акциз на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:54

Новий закон про розмитнення машин повертає акциз на...

Пропонуємо до обговорення:
Законом запроваджується ставка акцизу, розмір якого залежатиме від обсягу місткості акумулятора.

Дивися повний текст Новий закон про розмитнення машин повертає акциз на електромобілі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:54

Деятели, емкость аккумулятора не измеряется в киловаттах, физику бы надо учить
scorpio1
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