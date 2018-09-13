Законом запроваджується ставка акцизу, розмір якого залежатиме від обсягу місткості акумулятора.
Дивися повний текст Новий закон про розмитнення машин повертає акциз на електромобілі.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 19:54
Новий закон про розмитнення машин повертає акциз на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новий закон про розмитнення машин повертає акциз на електромобілі.
Додано: Сер 14 лис, 2018 19:54
Деятели, емкость аккумулятора не измеряется в киловаттах, физику бы надо учить
Додано: Чет 15 лис, 2018 09:30
Ёмкость измеряется в ватт/час, а тут просто неправильно написали единицу измерения
Додано: Чет 15 лис, 2018 15:25
Вы бы не умничали, если не понимаете! Речь идёт не о ёмкости аккумулятора, которая в амперчасах измеряется, а речь идёт о мощности электродвигателя!
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:48
Речь о ёмкости батареи, а не двигателя! Ну ошиблись, правильно ватт\час конечно же
Додано: Чет 15 лис, 2018 19:50
Якщо мова про ємність батареї, то, певно, за кіловат-годину?
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