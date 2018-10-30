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Киянам прийдуть платіжки за
жовтень з новими тарифами за...

Киянам прийдуть платіжки за жовтень з новими тарифами за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 21:22

Киянам прийдуть платіжки за жовтень з новими тарифами за...

Пропонуємо до обговорення:
Нарахування послуг буде розраховано за 2 тарифами.

Дивися повний текст Киянам прийдуть платіжки за жовтень з новими тарифами за холодну воду.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 21:22

почему же в декабре? - ноябрьские платёжки за октябрь уже с новыми тарифами... :(
Cler
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