Нарахування послуг буде розраховано за 2 тарифами.
Дивися повний текст Киянам прийдуть платіжки за жовтень з новими тарифами за холодну воду.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 21:22
Киянам прийдуть платіжки за жовтень з новими тарифами за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Киянам прийдуть платіжки за жовтень з новими тарифами за холодну воду.
Додано: Сер 14 лис, 2018 21:22
почему же в декабре? - ноябрьские платёжки за октябрь уже с новыми тарифами... :(
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