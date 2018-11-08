Уряд зменшив обов'язковий рівень розрахунків за спожитий газ для підприємств теплокомуненерго.
Дивися повний текст Кабмін заборонив відключати підприємства від газу взимку.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 04:42
Кабмін заборонив відключати підприємства від газу взимку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін заборонив відключати підприємства від газу взимку.
Додано: Чет 15 лис, 2018 04:42
А вне отопительного сезона им газ и не нужен. Супер, теперь Нафтогазу можно вообще не платить, отключить все равно не могут.
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