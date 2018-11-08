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Кабмін заборонив відключати
підприємства від газу взимку

Кабмін заборонив відключати підприємства від газу взимку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 04:42

Кабмін заборонив відключати підприємства від газу взимку

Пропонуємо до обговорення:
Уряд зменшив обов'язковий рівень розрахунків за спожитий газ для підприємств теплокомуненерго.

Дивися повний текст Кабмін заборонив відключати підприємства від газу взимку.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 04:42

А вне отопительного сезона им газ и не нужен. Супер, теперь Нафтогазу можно вообще не платить, отключить все равно не могут.
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