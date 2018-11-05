|
|
Huawei випустить смартфон з 10-кратним оптичним зумом
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лис, 2018 09:19
Пропонуємо до обговорення:
Президент споживчого бізнесу Huawei в Європі Уолтер Чі розповів про інновації, які компанія збирається представити в 2019 році. В основному вони зосереджені у відділі, який займається поліпшенням камер.
Дивися повний текст Huawei випустить смартфон з 10-кратним оптичним зумом
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85614
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 15 лис, 2018 09:19
10-кратним оптичним зумом
Наразі незрозуміло, буде це оптичний чи який-небудь гібридний зум
П - послідовність.
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 1756
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 329 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор