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Huawei випустить смартфон з 10-кратним оптичним зумом
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лис, 2018 09:19
Пропонуємо до обговорення:
Президент споживчого бізнесу Huawei в Європі Уолтер Чі розповів про інновації, які компанія збирається представити в 2019 році. В основному вони зосереджені у відділі, який займається поліпшенням камер.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 09:19
10-кратним оптичним зумом
Наразі незрозуміло, буде це оптичний чи який-небудь гібридний зум
П - послідовність.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 11:32
зачем 10х зум в смарте? при таком зуме с рук не сфотографируешь, а если таскать с собой штатив, то тогда разумнее брать не телефон, а нормальный фотоаппарат.
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