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Huawei випустить смартфон з
10-кратним оптичним зумом

Huawei випустить смартфон з 10-кратним оптичним зумом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 09:19

Huawei випустить смартфон з 10-кратним оптичним зумом

Пропонуємо до обговорення:
Президент споживчого бізнесу Huawei в Європі Уолтер Чі розповів про інновації, які компанія збирається представити в 2019 році. В основному вони зосереджені у відділі, який займається поліпшенням камер.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 09:19

10-кратним оптичним зумом

Наразі незрозуміло, буде це оптичний чи який-небудь гібридний зум

П - послідовність.
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:32

зачем 10х зум в смарте? при таком зуме с рук не сфотографируешь, а если таскать с собой штатив, то тогда разумнее брать не телефон, а нормальный фотоаппарат.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 01:14

Отличная камера, всегда эта марка славилась своей камерой, но вот по функционалу не вытягивают явно.
dmitryromanooov
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