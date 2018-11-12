За словами Олексія Шабана, система перебуває на фінальній стадії отримання членства в UnionPay.
Дивися повний текст Стало відомо, коли в Україні запрацює UnionPay.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 09:28
Стало відомо, коли в Україні запрацює UnionPay
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли в Україні запрацює UnionPay.
Додано: Чет 15 лис, 2018 09:28
UnionPay будут заходить в Украину через Приватбанк, так как 04 июля 2018 года был подписан меморандум, который предварительно закрепил сотрудничество Приватбанка и UnionPay, по сути Приватбанк будет являтся площадкой на основе которой UnionPay выйдет на Украинский рынок.
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