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Стало відомо, коли в
Україні запрацює UnionPay

Стало відомо, коли в Україні запрацює UnionPay
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 09:28

Стало відомо, коли в Україні запрацює UnionPay

Пропонуємо до обговорення:
За словами Олексія Шабана, система перебуває на фінальній стадії отримання членства в UnionPay.

Дивися повний текст Стало відомо, коли в Україні запрацює UnionPay.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 09:28

UnionPay будут заходить в Украину через Приватбанк, так как 04 июля 2018 года был подписан меморандум, который предварительно закрепил сотрудничество Приватбанка и UnionPay, по сути Приватбанк будет являтся площадкой на основе которой UnionPay выйдет на Украинский рынок.
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:40

Все ещё заходит но я первый оформлю.не хочу америкосам процент с визы и мастеркард платить.баксом их гадов наказывать
lavidenko
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