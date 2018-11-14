О системных рисках для Украны накануне и после президентских выборов
Рейтинг Юлии Тимошенко растет, во втором туре она выигрывает у любого из нынешних кандидатов, Рейтинг Петра Порошенко падает, во втором туре он проигрывает любому из нынешних кандидатов. Но вся основная интрига впереди, а вместе с ней впереди и все основные системные риски для Украины.
Порошенко как загнанная в угол крыса, хотя и вариант бегства в стиле а-ля Янукович не исключен, тем более, что клановая мафиозно-олигархическая система наверняка просчитывает и этот вариант наряду с массой других по своему спасению, ведь в конце концов Порошенко лишь один из них, этих столпов, на которых держится вся система, как одним из них были и Янукович, и Ющенко, и Кучма, и Кравчук.
Будущему демократическому президенту Украины потребуется все мужество и решительность, чтобы быстро и полностью перерезать пуповину связывающую нынешнюю Украину с породившими ее мафиозно-олигархическими кланами и вычистить авгиевы конюшни от тотальной и вездесущей коррупции. А для этого для начала нужно заново с нуля воссоздать всю судебную и правоохранительную ветви государства. Придется очень много сажать по закону. Если в маленькой Грузии с населением в два-три миллиона Саакашвили посадил за один год не менее 30 тысяч взяточников и коррупционеров, то для Украины с ее рекордным мировым уровнем коррупции придется по закону посадить никак не меньше одного миллиона за экономические и политические преступления. Я не оговорился. За политические придется садить тоже. Украина поражена кремлевской колонной. Сам Порошенко ее представитель.Но кроме красной опасности, существует и опасность коричневая. Тут меня многие не поддержат, потому что в упор не видят в Украине ни национал-социализма, ни расизма, ни ксенофобии, ни антисемитизма. Чтобы ударить по этой угрозе, мужества нужно не меньше. Будет ли оно у будущего президента?
Еще один системный риск. Как будет работаться демократическому президенту при старом мафиозно-олигархическом парламенте до осени 2019 года, не войдет ли Украина в перманентный системный кризис, когда не будет работать ни парламент, ни правительство, создать которое будет очень большая проблема, а все действия президента будут саботироваться и блокироваться на всех уровнях власти.
В случае, если власть пойдет ( а она пойдет!) на массовые фальсификации итогов президентских выборов, страну ожидает новый затяжной Майдан. Я всегда выступал за такое развитие событий, ибо по-прежнему не верю в возможность мирного перехода власти в Украине, так как система будет сопротивляться до конца. Вместе с тем Майдан это тоже системный риск.
Еще один риск. Системе ничего не стоит утроить например, дорожную катастрофу или отравление демократическому кандидату в президенты, или сделать несколько терактов по всей стране, или по договоренности с Путиным начать новые боевые действия в Донбассе, или подготовить столько технических кандидатов на электоральном поле демократического кандидата, что этот кандидат не сможет пробиться во второй тур, а прокремлевские силы заставить выставить одного единственного кандидата от всего юга и востока Украины. Существует масса возможностей у действующей власти на всех уровнях и этапах президентской гонки обеспечить себе нужный результат. Чтобы этого не случилось, команда демократичкого президента должна быть готова к решительным действиям не только под сводами парламента и перед камерами журналистов, но и под открытым небом на улицах и площадях городов и сел Украины. Этой команде предстоит очень серьезная подготовительная, а затем и наступательная работа по выведению сотен тысяч украинцев под Верховную Раду, Администрацию Президента. здания судов и избирательных комиссий. Украинцы должны быть готовы к перекрытию главных транспортных магистралей страны, блокированию админзданий, противостоянию с титушками и спецназовцами. Без всего этого отстоять демократический выбор Украины никак не получится. В противном случае Украину ждет реванш прокремлевских сил. В принципе он и без того состоялся несколько лет назад, но теперь случится в гораздо более жесткой форме. Поэтому на фоне последних социологических исследований не нужно предаваться никакой эйфории. Впереди у Украины по-прежнему очень трудные времена.