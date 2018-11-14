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на тему Обговорення російської економіки, а також російської політики в ставленні щодо країн колишнього союзу.

Додано: Чет 15 лис, 2018 11:22 О системных рисках для Украны О системных рисках для Украны накануне и после президентских выборов



Рейтинг Юлии Тимошенко растет, во втором туре она выигрывает у любого из нынешних кандидатов, Рейтинг Петра Порошенко падает, во втором туре он проигрывает любому из нынешних кандидатов. Но вся основная интрига впереди, а вместе с ней впереди и все основные системные риски для Украины.



Порошенко как загнанная в угол крыса, хотя и вариант бегства в стиле а-ля Янукович не исключен, тем более, что клановая мафиозно-олигархическая система наверняка просчитывает и этот вариант наряду с массой других по своему спасению, ведь в конце концов Порошенко лишь один из них, этих столпов, на которых держится вся система, как одним из них были и Янукович, и Ющенко, и Кучма, и Кравчук.



Будущему демократическому президенту Украины потребуется все мужество и решительность, чтобы быстро и полностью перерезать пуповину связывающую нынешнюю Украину с породившими ее мафиозно-олигархическими кланами и вычистить авгиевы конюшни от тотальной и вездесущей коррупции. А для этого для начала нужно заново с нуля воссоздать всю судебную и правоохранительную ветви государства. Придется очень много сажать по закону. Если в маленькой Грузии с населением в два-три миллиона Саакашвили посадил за один год не менее 30 тысяч взяточников и коррупционеров, то для Украины с ее рекордным мировым уровнем коррупции придется по закону посадить никак не меньше одного миллиона за экономические и политические преступления. Я не оговорился. За политические придется садить тоже. Украина поражена кремлевской колонной. Сам Порошенко ее представитель.Но кроме красной опасности, существует и опасность коричневая. Тут меня многие не поддержат, потому что в упор не видят в Украине ни национал-социализма, ни расизма, ни ксенофобии, ни антисемитизма. Чтобы ударить по этой угрозе, мужества нужно не меньше. Будет ли оно у будущего президента?



Еще один системный риск. Как будет работаться демократическому президенту при старом мафиозно-олигархическом парламенте до осени 2019 года, не войдет ли Украина в перманентный системный кризис, когда не будет работать ни парламент, ни правительство, создать которое будет очень большая проблема, а все действия президента будут саботироваться и блокироваться на всех уровнях власти.



В случае, если власть пойдет ( а она пойдет!) на массовые фальсификации итогов президентских выборов, страну ожидает новый затяжной Майдан. Я всегда выступал за такое развитие событий, ибо по-прежнему не верю в возможность мирного перехода власти в Украине, так как система будет сопротивляться до конца. Вместе с тем Майдан это тоже системный риск.



Еще один риск. Системе ничего не стоит утроить например, дорожную катастрофу или отравление демократическому кандидату в президенты, или сделать несколько терактов по всей стране, или по договоренности с Путиным начать новые боевые действия в Донбассе, или подготовить столько технических кандидатов на электоральном поле демократического кандидата, что этот кандидат не сможет пробиться во второй тур, а прокремлевские силы заставить выставить одного единственного кандидата от всего юга и востока Украины. Существует масса возможностей у действующей власти на всех уровнях и этапах президентской гонки обеспечить себе нужный результат. Чтобы этого не случилось, команда демократичкого президента должна быть готова к решительным действиям не только под сводами парламента и перед камерами журналистов, но и под открытым небом на улицах и площадях городов и сел Украины. Этой команде предстоит очень серьезная подготовительная, а затем и наступательная работа по выведению сотен тысяч украинцев под Верховную Раду, Администрацию Президента. здания судов и избирательных комиссий. Украинцы должны быть готовы к перекрытию главных транспортных магистралей страны, блокированию админзданий, противостоянию с титушками и спецназовцами. Без всего этого отстоять демократический выбор Украины никак не получится. В противном случае Украину ждет реванш прокремлевских сил. В принципе он и без того состоялся несколько лет назад, но теперь случится в гораздо более жесткой форме. Поэтому на фоне последних социологических исследований не нужно предаваться никакой эйфории. Впереди у Украины по-прежнему очень трудные времена. dikkens Повідомлень: 507 З нами з: 26.04.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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