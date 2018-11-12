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В Україні може
подорожчати кабельне ТБ

В Україні може подорожчати кабельне ТБ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:27

В Україні може подорожчати кабельне ТБ

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2019 року в Україні значно подорожчають послуги платних телевізійних сервісів.

Дивися повний текст В Україні може подорожчати кабельне ТБ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:27

смотрел Формулу-1 по oll.tv за 29 грн. в месяц, интересно сколько будет... перейду на F1.TV тогда, если цена сравняется...
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:45

"уже составляет около 72 грн." - зачем, если можно только за интернет платить?
PV
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