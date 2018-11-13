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В Україні може
подорожчати кабельне ТБ

В Україні може подорожчати кабельне ТБ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:27

В Україні може подорожчати кабельне ТБ

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2019 року в Україні значно подорожчають послуги платних телевізійних сервісів.

Дивися повний текст В Україні може подорожчати кабельне ТБ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:27

смотрел Формулу-1 по oll.tv за 29 грн. в месяц, интересно сколько будет... перейду на F1.TV тогда, если цена сравняется...
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:45

"уже составляет около 72 грн." - зачем, если можно только за интернет платить?
PV
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:18

Re: В Україні може подорожчати кабельне ТБ

Откройте для себя эдем. 1 бакс за овермного каналов.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:33

  PV написав:"уже составляет около 72 грн." - зачем, если можно только за интернет платить?


Так и в интернете скоро бесплатного ничего не останется. Цифра - это не аналоговый сигнал, можно контролировать потребление информации всех и каждого. :D
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:46

Ставте спутниковое ТВ и не морочте то, что на пасху красят...
prizrak9999
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:59

Может подорожать? Уже! Триолан в Харькове гордо объявил, что: " Увага! З 01 січня 2019 року буде змінено тариф на Кабельне Телебачення. Новий тариф складе 70 гривень на місяць". Сейчас 50 гривен, а пару лет назад был 25. Буду отключаться. IPTV и так через интернет отлично работает, а старый телевизор на кухне, я пару раз в год включаю максимум.
New
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 21:03

Оно еще кому-то нужно?
De Bil
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:43

Fork player(бесплатно) + интернет.
Больше вообще нигде не нужно платить
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:30

Мне бесплатного Ютуба вполне хватает. IP ТВ не использовал, когда даже бесплатное было. Антенну к телику не подключал т.к для меня там нечего интересного нет.
Похоже люди от безделья не знают чем себя занять, а потом выясняется, что уровень такой, что работу не могут найти чтоб оплатить коммуналку.
И в этом безусловно Порошенко виноват :mrgreen: .
ssnet
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