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"Мінус" 750 доларів за
добу: курс Bitcoin впав до річних...

"Мінус" 750 доларів за добу: курс Bitcoin впав до річних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:29

"Мінус" 750 доларів за добу: курс Bitcoin впав до річних...

Пропонуємо до обговорення:
Біткойн не коштував так мало з кінця жовтня 2017 року.

Дивися повний текст \"Мінус\" 750 доларів за добу: курс Bitcoin впав до річних мінімумів.
R2
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Странно, что он вообще что-то стоит.
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Була якась подія, що спричинила таке раптове падіння, чи просто так вийшло?
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Вот это я понимаю - цивилизованный подход :)
Инвесторов "упустили" в 4 (!) раза и вокруг тишина. Нет митингов с требованием "Верните наши деньги!".
romio_33
 
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