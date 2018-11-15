Біткойн не коштував так мало з кінця жовтня 2017 року.
Дивися повний текст \"Мінус\" 750 доларів за добу: курс Bitcoin впав до річних мінімумів.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 11:29
"Мінус" 750 доларів за добу: курс Bitcoin впав до річних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Мінус\" 750 доларів за добу: курс Bitcoin впав до річних мінімумів.
Додано: Чет 15 лис, 2018 11:55
Була якась подія, що спричинила таке раптове падіння, чи просто так вийшло?
Додано: Чет 15 лис, 2018 12:45
Вот это я понимаю - цивилизованный подход :)
Инвесторов "упустили" в 4 (!) раза и вокруг тишина. Нет митингов с требованием "Верните наши деньги!".
Додано: Чет 15 лис, 2018 14:16
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:27
Курс 5400 на сейчас. Мировое МММ пока плывёт.
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:57
Ніщо, на яке ще витрачається електрика та під розрахунок якого (тобто нічого) ще щось коштує. Це велике досягнення цифрової цивілізації і оцифровування чи то пак диджиталізації алєнєй
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:58
Кого опустили в 4 рази? минулої весни курс був біля 1000 уе, через півтори роки, після "страшного падіння" курс "всього" в 5,5разів більший ніж був тоді. Порівнюєте курс з максимум що тривав менше дня
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:28
Можно подумать, курс в первый раз перед погашением фьючерсов роняют. Зато сколько желчи.
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