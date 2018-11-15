"Мінус" 750 доларів за добу: курс Bitcoin впав до річних...

Тут это, помнится Макафи обещал съесть свою пипирку, если биток не будет стоить полмиллиона через три года.
Недавно уже год стукнул этому обещанию. Еще годик-полтора в таком же русле и можно будет начинать мариновать, чтобы вкус был приятнее.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:32
Тут это, помнится Макафи обещал съесть свою пипирку, если биток не будет стоить полмиллиона через три года.
Недавно уже год стукнул этому обещанию. Еще годик-полтора в таком же русле и можно будет начинать мариновать, чтобы вкус был приятнее.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:04
dinozavrik,
опустили тех, кто затаривался им в декабре 2017.
17.12.2017 курс биткоина преодолел отметку $20000
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