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"Мінус" 750 доларів за
добу: курс Bitcoin впав до річних...

"Мінус" 750 доларів за добу: курс Bitcoin впав до річних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:32

Тут это, помнится Макафи обещал съесть свою пипирку, если биток не будет стоить полмиллиона через три года.
Недавно уже год стукнул этому обещанию. Еще годик-полтора в таком же русле и можно будет начинать мариновать, чтобы вкус был приятнее.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:04

dinozavrik,

опустили тех, кто затаривался им в декабре 2017.
17.12.2017 курс биткоина преодолел отметку $20000

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/17/12/2017 ... 2e25bd5468
romio_33
 
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