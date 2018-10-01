RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ЄС знижують вартість
телефонних дзвінків і повідомлень

В ЄС знижують вартість телефонних дзвінків і повідомлень
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:40

В ЄС знижують вартість телефонних дзвінків і повідомлень

Пропонуємо до обговорення:
Європейський парламент схвалив нові правила встановлення телефонних дзвінків всередині ЄС як зі стаціонарних, так і з мобільних телефонів.

Дивися повний текст В ЄС знижують вартість телефонних дзвінків і повідомлень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85617
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:40

оказывается не один я такой заботливый - в ЕС тоже об людях думают;)
даешь единый тариф в стране (и без всяких мошеннически непрозрачных акций-шмакций, пакетов-шмакетов)
пусть конкурируют качеством, эти вражеские операторы
PV
1
 
Повідомлень: 2077
З нами з: 05.12.08
Подякував: 215 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 0mage0, denf15 і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман назвав вартість запуску експреса в аеропорт...
R2 » Чет 25 жов, 2018 13:32
1 87
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 жов, 2018 13:32
Тракторист
Міжнародне агентство почало оцінювати вартість газу в...
R2 » Пон 22 жов, 2018 15:56
2 121
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 жов, 2018 18:14
sena_2008atp
З нового року вартість проїзду в поїзді "Чотири столиці"...
R2 » Пон 01 жов, 2018 08:44
7 327
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 жов, 2018 08:49
sequence

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15564)
15.11.2018 11:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.