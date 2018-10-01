Європейський парламент схвалив нові правила встановлення телефонних дзвінків всередині ЄС як зі стаціонарних, так і з мобільних телефонів.
Дивися повний текст В ЄС знижують вартість телефонних дзвінків і повідомлень.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 11:40
В ЄС знижують вартість телефонних дзвінків і повідомлень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В ЄС знижують вартість телефонних дзвінків і повідомлень.
Додано: Чет 15 лис, 2018 11:40
оказывается не один я такой заботливый - в ЕС тоже об людях думают;)
даешь единый тариф в стране (и без всяких мошеннически непрозрачных акций-шмакций, пакетов-шмакетов)
пусть конкурируют качеством, эти вражеские операторы
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