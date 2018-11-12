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Без опалення
залишаються 12 міст

Без опалення залишаються 12 міст
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:26

Без опалення залишаються 12 міст

Пропонуємо до обговорення:
Розпочати опалювальний сезон через борги теплопостачальних підприємств перед Нафтогазом не можуть 12 міст.

Дивися повний текст Без опалення залишаються 12 міст.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:26

Таких городов с проблемами отопления мне кажется гораздо больше. В городе Рубежное Луганской области вообще этой зимой похоже не собираются его включать.
Кузя
 
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