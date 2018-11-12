Розпочати опалювальний сезон через борги теплопостачальних підприємств перед Нафтогазом не можуть 12 міст.
Дивися повний текст Без опалення залишаються 12 міст.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 12:26
Без опалення залишаються 12 міст
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Без опалення залишаються 12 міст.
Додано: Чет 15 лис, 2018 12:26
Таких городов с проблемами отопления мне кажется гораздо больше. В городе Рубежное Луганской области вообще этой зимой похоже не собираются его включать.
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:12
Re: Без опалення залишаються 12 міст
Вот народ перезимует и выберет кого надо.)))
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