RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Без опалення
залишаються 12 міст

Без опалення залишаються 12 міст
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:26

Без опалення залишаються 12 міст

Пропонуємо до обговорення:
Розпочати опалювальний сезон через борги теплопостачальних підприємств перед Нафтогазом не можуть 12 міст.

Дивися повний текст Без опалення залишаються 12 міст.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85620
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:26

Таких городов с проблемами отопления мне кажется гораздо больше. В городе Рубежное Луганской области вообще этой зимой похоже не собираются его включать.
Кузя
 
Повідомлень: 274
З нами з: 08.03.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:12

Re: Без опалення залишаються 12 міст

Вот народ перезимует и выберет кого надо.)))
p_a_l
 
Повідомлень: 1478
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:13

Або й до кінця зими не дочекаються, раніше сроку перевиберуть....
GBK
 
Повідомлень: 18
З нами з: 20.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:17

p_a_l Кого? Ригів (або латентних вітанів з будь яких партій) які там керують?
szgonza999
Аватар користувача
 
Повідомлень: 57
З нами з: 17.10.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:26

  szgonza999 написав:p_a_l Кого? Ригів (або латентних вітанів з будь яких партій) які там керують?

Тут говорят о желании изменений, а не оставить всё, как есть
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6528
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4335 раз.
Подякували: 1535 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:01

народ так привык к газу что даже страшно представить что будет когда он начнет физически заканчиваться
makishin60
Аватар користувача
 
Повідомлень: 157
З нами з: 03.10.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:18

  makishin60 написав:народ так привык к газу что даже страшно представить что будет когда он начнет физически заканчиваться


В деревнях люди уже от газового возвращаются к печному отоплению, палят всякий хмиз, дрова. При такой цене на газ привычка как то быстро улетучивается. :)
Кузя
 
Повідомлень: 274
З нами з: 08.03.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кличко повідомив, які міста мерзнуть без опалення:... 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 12 лис, 2018 19:41
35 1563
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лис, 2018 05:39
galex
В Україні без тепла ризикують залишитися десятки міст:...
R2 » Сер 14 лис, 2018 08:05
2 97
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лис, 2018 04:42
galex
Стало відомо, коли почнуть ремонтувати міст на Шулявці
R2 » Сер 24 жов, 2018 15:24
1 109
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 жов, 2018 15:24
Тракторист

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63880)
15.11.2018 15:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.