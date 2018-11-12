Розпочати опалювальний сезон через борги теплопостачальних підприємств перед Нафтогазом не можуть 12 міст.
Дивися повний текст Без опалення залишаються 12 міст.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 12:26
Без опалення залишаються 12 міст
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Без опалення залишаються 12 міст.
Додано: Чет 15 лис, 2018 12:26
Таких городов с проблемами отопления мне кажется гораздо больше. В городе Рубежное Луганской области вообще этой зимой похоже не собираются его включать.
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:12
Re: Без опалення залишаються 12 міст
Вот народ перезимует и выберет кого надо.)))
Додано: Чет 15 лис, 2018 14:17
p_a_l Кого? Ригів (або латентних вітанів з будь яких партій) які там керують?
Додано: Чет 15 лис, 2018 14:26
Тут говорят о желании изменений, а не оставить всё, как есть
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 15 лис, 2018 15:01
народ так привык к газу что даже страшно представить что будет когда он начнет физически заканчиваться
Додано: Чет 15 лис, 2018 15:18
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