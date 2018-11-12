Без опалення залишаються 12 міст

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Додано: Чет 15 лис, 2018 17:46
В Харькове ещё интереснее. У нас отопления в доме нет, но город рапортует о 100% подключении отопления у всех. А у кого нет, типа авария какая-то или ещё что. Звонил в аварийку не про какие аварии они не слышали. Не так давно общался с товарищем из соседней 16-ти этажки- тоже батареи у всех холодные. И в других домах вокруг ничего не включили. Ну думаю мало ли, вдруг по району какие-то проблемы. Но вчера заехал на Павлово поле к родственникам, и был немного удивлен тому что там тоже все без отопления до сих пор сидят. В голову сразу пришла интересная мысль, а может просто отрапортовали о 100% подключения, а по факту весь город "на ремонте труб" оказался. Но каждый думает, что это только лично у него, пока не пообщается с окружающими.
Додано: Чет 15 лис, 2018 20:29
Ну так еще раз проголосуют в "самом комфортном для проживания городе" Харькове за "отличного хозяйственника", того который на букву К. и все еще лучше наладится.
Может даже еще лавочек доставит.
У нас в Киеве история тоже похожая, отопление если "типа и есть", то теплоноситель в батареях и в горячей воды трубах от 24 до 35 градусов - считай что нет.
В моем доме по средним показаниям теплосчетчика, если перевести на кв.метры,отопление получилось 3,63 грн. за 1 квадрат.
Даже счетчик не хочет верить, что эта вода нагретая
Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:11
Киёв 300 домов без отопления. Ну и где порохоботы, которые говорят не замёрзнем.
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