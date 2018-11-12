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Без опалення
залишаються 12 міст

Без опалення залишаються 12 міст
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:46

В Харькове ещё интереснее. У нас отопления в доме нет, но город рапортует о 100% подключении отопления у всех. А у кого нет, типа авария какая-то или ещё что. Звонил в аварийку не про какие аварии они не слышали. Не так давно общался с товарищем из соседней 16-ти этажки- тоже батареи у всех холодные. И в других домах вокруг ничего не включили. Ну думаю мало ли, вдруг по району какие-то проблемы. Но вчера заехал на Павлово поле к родственникам, и был немного удивлен тому что там тоже все без отопления до сих пор сидят. В голову сразу пришла интересная мысль, а может просто отрапортовали о 100% подключения, а по факту весь город "на ремонте труб" оказался. Но каждый думает, что это только лично у него, пока не пообщается с окружающими.
New
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:01

Нет ножек, нет варенья, как говорится.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 20:29

  New написав:В Харькове ещё интереснее. У нас отопления в доме нет, но город рапортует о 100% подключении отопления у всех. А у кого нет, типа авария какая-то или ещё что. Звонил в аварийку не про какие аварии они не слышали. Не так давно общался с товарищем из соседней 16-ти этажки- тоже батареи у всех холодные. И в других домах вокруг ничего не включили. Ну думаю мало ли, вдруг по району какие-то проблемы. Но вчера заехал на Павлово поле к родственникам, и был немного удивлен тому что там тоже все без отопления до сих пор сидят. В голову сразу пришла интересная мысль, а может просто отрапортовали о 100% подключения, а по факту весь город "на ремонте труб" оказался. Но каждый думает, что это только лично у него, пока не пообщается с окружающими.


Ну так еще раз проголосуют в "самом комфортном для проживания городе" Харькове за "отличного хозяйственника", того который на букву К. и все еще лучше наладится.
Может даже еще лавочек доставит.

У нас в Киеве история тоже похожая, отопление если "типа и есть", то теплоноситель в батареях и в горячей воды трубах от 24 до 35 градусов - считай что нет.
В моем доме по средним показаниям теплосчетчика, если перевести на кв.метры,отопление получилось 3,63 грн. за 1 квадрат.
Даже счетчик не хочет верить, что эта вода нагретая :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:53

Сколько лет я Вам на форуме объясняю:
Альтернативы индивидуального отопления НЕТ.
Именно с этой целью принята программа ликвидации "хрущёвок" - там конструктивно заложено печное отопление(на твёрдом топливе), и есть возможность печного отопления.
Пеллеты, дрова, уголь, торф,...
Школы, детские садики,.. - индивидуальные автономные котельные.
"Манны небесной" не будет.

На форуме Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Я приводил пример Города, где вынуждены были отказаться от газа, центрального отопления, ....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 16 лис, 2018 10:59, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:55

Re: Без опалення залишаються 12 міст

  New написав:В Харькове ещё интереснее. У нас отопления в доме нет, но город рапортует о 100% подключении отопления у всех. А у кого нет, типа авария какая-то или ещё что.


Не берусь защищать действующую власть Харькова, но упрек не справедлив про 100%
https://kharkov.comments.ua/news/skilki-budinkiv-u-ha/
Кузя
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:26

  Попаданец написав:
  Кузя написав:Таких городов с проблемами отопления мне кажется гораздо больше. В городе Рубежное Луганской области вообще этой зимой похоже не собираются его включать.

В Рубежном давным давно все кто хотел установил индивидуальное отопление и коммуналка на остальное раньше всегда были дороже чем в куеве почти в два раза.


Что значит "кто хотел". Еще есть "кто мог". Чуть больше половины поставили индивидуальное отопление, а что делать остальным? (не у всех есть деньги на его установку) Программу перевода всех на индивидуальное отопление не согласовывает горгаз так как подаваемых мощностей газа на всех не хватит (надо увеличивать диаметр газовых труб во всех домах т.е. менять все газовые коммуникации). Если сейчас все подключат индивидуальное отопление то оно будет у всех коптить, а тепла не будет хватать.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:39

  Kudrjavuy написав:Сколько лет я Вам на форуме объясняю:
Альтернативы индивидуального отопления НЕТ.
Именно с этой целью принята программа ликвидации "хрущёвок" - там конструктивно заложено печное отопление(на твёрдом топливе), и есть возможность печного отопления.
Пеллеты, дрова, уголь, торф,...
Школы, детские садики,.. - индивидуальные автономные котельные.
"Манны небесной" не будет.

На форуме Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Я приводил пример Города, где вынуждены были отказаться от газа, центрального отопления, ....

А кто спорит с этим? Но вот вы попробуйте по собственной инициативе не занося никому просто отключиться от центрального отопления. Центральное отопление выгодно только монополистам-чтобы драть в три шкуры. Вот и ответ. А платить им за отключение-пусть идут лесом.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:44

  Вкладчик1234 написав:
  szgonza999 написав:p_a_l Кого? Ригів (або латентних вітанів з будь яких партій) які там керують?

Тут говорят о желании изменений, а не оставить всё, как есть

Так просто продолжаться не может. 5 лет в ведро. Просто нет слов.
LuckyG
 
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