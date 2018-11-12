Без опалення залишаються 12 міст

Додано: Чет 15 лис, 2018 17:46

В Харькове ещё интереснее. У нас отопления в доме нет, но город рапортует о 100% подключении отопления у всех. А у кого нет, типа авария какая-то или ещё что. Звонил в аварийку не про какие аварии они не слышали. Не так давно общался с товарищем из соседней 16-ти этажки- тоже батареи у всех холодные. И в других домах вокруг ничего не включили. Ну думаю мало ли, вдруг по району какие-то проблемы. Но вчера заехал на Павлово поле к родственникам, и был немного удивлен тому что там тоже все без отопления до сих пор сидят. В голову сразу пришла интересная мысль, а может просто отрапортовали о 100% подключения, а по факту весь город "на ремонте труб" оказался. Но каждый думает, что это только лично у него, пока не пообщается с окружающими.