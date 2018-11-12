Без опалення залишаються 12 міст

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Додано: Чет 15 лис, 2018 17:46
В Харькове ещё интереснее. У нас отопления в доме нет, но город рапортует о 100% подключении отопления у всех. А у кого нет, типа авария какая-то или ещё что. Звонил в аварийку не про какие аварии они не слышали. Не так давно общался с товарищем из соседней 16-ти этажки- тоже батареи у всех холодные. И в других домах вокруг ничего не включили. Ну думаю мало ли, вдруг по району какие-то проблемы. Но вчера заехал на Павлово поле к родственникам, и был немного удивлен тому что там тоже все без отопления до сих пор сидят. В голову сразу пришла интересная мысль, а может просто отрапортовали о 100% подключения, а по факту весь город "на ремонте труб" оказался. Но каждый думает, что это только лично у него, пока не пообщается с окружающими.
Додано: Чет 15 лис, 2018 20:29
Ну так еще раз проголосуют в "самом комфортном для проживания городе" Харькове за "отличного хозяйственника", того который на букву К. и все еще лучше наладится.
Может даже еще лавочек доставит.
У нас в Киеве история тоже похожая, отопление если "типа и есть", то теплоноситель в батареях и в горячей воды трубах от 24 до 35 градусов - считай что нет.
В моем доме по средним показаниям теплосчетчика, если перевести на кв.метры,отопление получилось 3,63 грн. за 1 квадрат.
Даже счетчик не хочет верить, что эта вода нагретая
Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:53
Сколько лет я Вам на форуме объясняю:
Альтернативы индивидуального отопления НЕТ.
Именно с этой целью принята программа ликвидации "хрущёвок" - там конструктивно заложено печное отопление(на твёрдом топливе), и есть возможность печного отопления.
Пеллеты, дрова, уголь, торф,...
Школы, детские садики,.. - индивидуальные автономные котельные.
"Манны небесной" не будет.
На форуме Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Я приводил пример Города, где вынуждены были отказаться от газа, центрального отопления, ....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 16 лис, 2018 10:59, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:55
Re: Без опалення залишаються 12 міст
Не берусь защищать действующую власть Харькова, но упрек не справедлив про 100%
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:26
Что значит "кто хотел". Еще есть "кто мог". Чуть больше половины поставили индивидуальное отопление, а что делать остальным? (не у всех есть деньги на его установку) Программу перевода всех на индивидуальное отопление не согласовывает горгаз так как подаваемых мощностей газа на всех не хватит (надо увеличивать диаметр газовых труб во всех домах т.е. менять все газовые коммуникации). Если сейчас все подключат индивидуальное отопление то оно будет у всех коптить, а тепла не будет хватать.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:39
А кто спорит с этим? Но вот вы попробуйте по собственной инициативе не занося никому просто отключиться от центрального отопления. Центральное отопление выгодно только монополистам-чтобы драть в три шкуры. Вот и ответ. А платить им за отключение-пусть идут лесом.
Додано: Суб 17 лис, 2018 11:11
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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