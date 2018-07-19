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Finance.ua: Оплата комунальних
послуг без комісії

Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:13

Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії

Пропонуємо до обговорення:
8 способів заощадити при оплаті комуналки
Як сьогодні провести оплату комунальних платежів без комісії? Раніше це можна було зробити у відділеннях "Укрпошти" або Ощадбанку. Тепер обидві держустанови беруть за свої послуги гроші. Тому вистоювати черги до їхніх кас особливого сенсу більше немає. Натомість тепер можлива оплата комунальних послуг через інтернет без комісії. Це дозволяють зробити інтернет-банки, а також сайти платіжних систем. Але у всіх способах оплати є свої нюанси. Finance.ua розбирався, які саме.

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D2
 
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