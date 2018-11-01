Сім'я може обрати, як вигідніше платити.
Дивися повний текст Українські сім'ї зможуть обрати між пільгами на комуналку та субсидією.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 13:16
Українські сім'ї зможуть обрати між пільгами на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські сім'ї зможуть обрати між пільгами на комуналку та субсидією.
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:31
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:36
Это не новость.
Так было и раньше.
Либо Вы получаете скидку по льготе, либо Вам назначают субсидию, отменив льготу.
В любое время Вы можете написать заявление на отказ от субсидии и восстановление льготы.
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