Сім'я може обрати, як вигідніше платити.
Дивися повний текст Українські сім'ї зможуть обрати між пільгами на комуналку та субсидією.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 13:16
Українські сім'ї зможуть обрати між пільгами на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські сім'ї зможуть обрати між пільгами на комуналку та субсидією.
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:31
Что Вы имеете ввиду?
Если "100% – участникам войны с инвалидностью", то автор неверно выразился. Правильно будет: "особи з інвалідністю внаслідок війни (100% знижка)".
Это людям, которые не участвовали в боевых действиях, но стали инвалидами, например, от попадания снаряда в дом.
Востаннє редагувалось l66 в Чет 15 лис, 2018 13:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:36
Это не новость.
Так было и раньше.
Либо Вы получаете скидку по льготе, либо Вам назначают субсидию, отменив льготу.
В любое время Вы можете написать заявление на отказ от субсидии и восстановление льготы.
Додано: Чет 15 лис, 2018 18:05
Смогут выбрать льготу, субсидию или тепло.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Чет 15 лис, 2018 18:44
Удостоверения
Понавидавали этих удостоверений УБД, всяким приспособленцам, ментам на блокпостах, месяц подежурили и ксива в кармане, ну и те кто побывал в зоне пару дней. Я понимаю человек год бил в зоне АТО, принимал участие в боевых операциях, такому да положено но остальным.
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