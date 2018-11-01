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Українські сім'ї зможуть
обрати між пільгами на...

Українські сім'ї зможуть обрати між пільгами на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:16

Українські сім'ї зможуть обрати між пільгами на...

Пропонуємо до обговорення:
Сім'я може обрати, як вигідніше платити.

Дивися повний текст Українські сім'ї зможуть обрати між пільгами на комуналку та субсидією.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:16

а когда это была война с инвалидностью?
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:31

  Tamagoch написав:а когда это была война с инвалидностью?

Что Вы имеете ввиду?
Если "100% – участникам войны с инвалидностью", то автор неверно выразился. Правильно будет: "особи з інвалідністю внаслідок війни (100% знижка)".
Это людям, которые не участвовали в боевых действиях, но стали инвалидами, например, от попадания снаряда в дом.
Востаннє редагувалось l66 в Чет 15 лис, 2018 13:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:36

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Сім'я може обрати, як вигідніше платити.

Дивися повний текст Українські сім'ї зможуть обрати між пільгами на комуналку та субсидією.

Это не новость.
Так было и раньше.
Либо Вы получаете скидку по льготе, либо Вам назначают субсидию, отменив льготу.
В любое время Вы можете написать заявление на отказ от субсидии и восстановление льготы.
l66
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:05

Смогут выбрать льготу, субсидию или тепло.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:44

Удостоверения

Понавидавали этих удостоверений УБД, всяким приспособленцам, ментам на блокпостах, месяц подежурили и ксива в кармане, ну и те кто побывал в зоне пару дней. Я понимаю человек год бил в зоне АТО, принимал участие в боевых операциях, такому да положено но остальным.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:55

Спасибо
juratsurenko2012
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:40

Лучше бы позволили семьям зарабатывать.
А свои льготы и скидки на шиколад - просто унижение для народа.
priem_metalla86
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