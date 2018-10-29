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ПриватБанк запустив
іпотеку для бізнесу

ПриватБанк запустив іпотеку для бізнесу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:49

ПриватБанк запустив іпотеку для бізнесу

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк (Київ) запустив програму іпотечного кредитування комерційної та житлової нерухомості з метою використання в комерційних цілях для підприємців і бізнесу терміном до п'яти років.

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