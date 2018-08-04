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Платимо за комуналку
без комісій: 8 способів

Платимо за комуналку без комісій: 8 способів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:26

Платимо за комуналку без комісій: 8 способів

Пропонуємо до обговорення:
Як сьогодні провести оплату комунальних платежів без комісії.

Дивися повний текст Платимо за комуналку без комісій: 8 способів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:26

ищЕте
perly
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:58

  perly написав:ищЕте


То мелочи.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 12:27

Re: Платимо за комуналку без комісій: 8 способів

Если зайти в Ощадбанк или Укрпочту во время оплаты квитанций 15-20-е числа каждого месяца, то сразу на глаз попадаются очереди потенциальных пользователей интернета.
Или же теперь нужно к каждой бабке провести интернет, дать в руки по компу и научить пользоваться.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 18:26

Был очень хороший и удобный способ оплаты через webmoney, так наши уpoды его прикрыли....
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 19:15

  perly написав:ищЕте

ищЕ пиши
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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