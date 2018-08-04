Як сьогодні провести оплату комунальних платежів без комісії.
Дивися повний текст Платимо за комуналку без комісій: 8 способів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лис, 2018 16:26
Платимо за комуналку без комісій: 8 способів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Платимо за комуналку без комісій: 8 способів.
Додано: Нед 18 лис, 2018 12:27
Re: Платимо за комуналку без комісій: 8 способів
Если зайти в Ощадбанк или Укрпочту во время оплаты квитанций 15-20-е числа каждого месяца, то сразу на глаз попадаются очереди потенциальных пользователей интернета.
Или же теперь нужно к каждой бабке провести интернет, дать в руки по компу и научить пользоваться.
Додано: Нед 18 лис, 2018 18:26
Был очень хороший и удобный способ оплаты через webmoney, так наши уpoды его прикрыли....
Додано: Нед 18 лис, 2018 19:15
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
|