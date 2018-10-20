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У Мінсоцполітики пояснили,
для чого потрібна довідка...

У Мінсоцполітики пояснили, для чого потрібна довідка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:50

У Мінсоцполітики пояснили, для чого потрібна довідка...

Пропонуємо до обговорення:
Отримання довідки внутрішньо переміщених осіб для жителів ОРДЛО для виплати пенсій є засобом контролю.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили, для чого потрібна довідка переселенця.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:50

Это справка за особые заслуги перед ордло и вклад в рост ВВП
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