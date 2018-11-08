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Інвестфонди Порошенка і
Кононенка підписали документи...

Інвестфонди Порошенка і Кононенка підписали документи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:03

Інвестфонди Порошенка і Кононенка підписали документи...

Пропонуємо до обговорення:
Корпоративні інвестфонди "Прайм Ессетс Капітал" і "ВІК", акціонерами яких є відповідно Президент України Петро Порошенко і народний депутат Ігор Кононенко, 15 листопада підписали пакет документів про продаж ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" з новим власником - компанією "Евінз лімітед" з групи "ТАС", кінцевим бенефіціаром якої є Сергій Тігіпко.

Дивися повний текст Інвестфонди Порошенка і Кононенка підписали документи про продаж групі \"ТАС\" Тігіпка \"кузні на Рибальському\".
R2
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"Начать с проповеди высоких моральных принципов, твердых убеждений и самых лучших намерений искоренить коррупцию – легко. А вот жить в соответствии с этими добрыми намерениями – трудно."
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а рошен не смог продать, а так хотел...
PV
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И конечно ни копейки налогов они не заплатят
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:19

  Вкладчик1234 написав:И конечно ни копейки налогов они не заплатят

А что там не по закону?
Если что-то есть, то в прокуратуру!
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:13

  Vint написав:
  Вкладчик1234 написав:И конечно ни копейки налогов они не заплатят

А что там не по закону?
Если что-то есть, то в прокуратуру!

В какую прокуратуру, там такие же сидят. Вы наверное один из них?
denis9262
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:31

  denis9262 написав:
  Vint написав:
  Вкладчик1234 написав:И конечно ни копейки налогов они не заплатят

А что там не по закону?
Если что-то есть, то в прокуратуру!

В какую прокуратуру, там такие же сидят. Вы наверное один из них?


Сто%, прямо к петиному куму жалобу. Он то точно рассудит все по ̶с̶о̶л̶и̶д̶а̶р̶н̶о̶с̶т̶и̶ "справедливости" ©

Особенно, если учесть, что:
Стоимость проданных акций является коммерческой тайной. Средства от покупателя будут поступать юридическим лицам продавцов отдельными траншами согласно согласованного сторонами графика”

Предположу, что схема та же, как и в случае с банками, который Серожа продал Swedbankу, когда в бюджет попала дырка от бублика :|
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:36

  denis9262 написав:
  Vint написав:
  Вкладчик1234 написав:И конечно ни копейки налогов они не заплатят

А что там не по закону?
Если что-то есть, то в прокуратуру!

В какую прокуратуру, там такие же сидят. Вы наверное один из них?

Так какой закон нарушен? Или пан - балабол?
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:47

  Vint написав:
  denis9262 написав:
  Vint написав:А что там не по закону?
Если что-то есть, то в прокуратуру!

В какую прокуратуру, там такие же сидят. Вы наверное один из них?

Так какой закон нарушен? Или пан - балабол?


Так главе американской мафии Альфонсу Капоне тоже так и не доказали, что он бандит, убийца и уголовные законы нарушал.
Но вот настал час и ... нашелся некий "агент Несс", который "закрыл" его под предлогом банальной неуплаты налогов 8)
EKO
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