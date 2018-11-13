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Для українців запрацювали
нові сервіси YouTube

Для українців запрацювали нові сервіси YouTube
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:08

Для українців запрацювали нові сервіси YouTube

Пропонуємо до обговорення:
В Україні почали працювати два нові сервіси: аудіострімінг YouTube Music і YouTube Premium.

Дивися повний текст Для українців запрацювали нові сервіси YouTube.
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