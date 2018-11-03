Дефіцит держбюджету США в жовтні 2018 року зріс на 60% порівняно з тим же місяцем роком раніше на тлі 18%-ного підвищення витрат при 7%-ному збільшенні доходів.
Дивися повний текст Дефіцит бюджету США в жовтні зріс на 60%, перевищивши $100 млрд.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 17:17
Дефіцит бюджету США в жовтні зріс на 60%, перевищивши...
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Дивися повний текст Дефіцит бюджету США в жовтні зріс на 60%, перевищивши $100 млрд.
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:17
Билет в один конец на ряду с лопанием фондового пузыря и ростом доходностей по трежерям, когда гос. долг вырос вдвое к ВВП за последние 10 лет и достиг космического уровня.
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:21
Кстати, если посмотреть долгосрочніе графики, то изменение дефицита американского бюджета почти совпадает с изменением цены на золото, так что ждем рекордного взлета цены!
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