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Дефіцит бюджету США в жовтні
зріс на 60%, перевищивши...

Дефіцит бюджету США в жовтні зріс на 60%, перевищивши...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:17

Дефіцит бюджету США в жовтні зріс на 60%, перевищивши...

Пропонуємо до обговорення:
Дефіцит держбюджету США в жовтні 2018 року зріс на 60% порівняно з тим же місяцем роком раніше на тлі 18%-ного підвищення витрат при 7%-ному збільшенні доходів.

Дивися повний текст Дефіцит бюджету США в жовтні зріс на 60%, перевищивши $100 млрд.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:17

Билет в один конец на ряду с лопанием фондового пузыря и ростом доходностей по трежерям, когда гос. долг вырос вдвое к ВВП за последние 10 лет и достиг космического уровня.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:21

Кстати, если посмотреть долгосрочніе графики, то изменение дефицита американского бюджета почти совпадает с изменением цены на золото, так что ждем рекордного взлета цены!
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