Україна в січні-жовтні 2018 року експортувала електроенергію на суму $ 266,113 млн, в т. ч. в жовтні - на $28,728 млн.
Дивися повний текст Україна за 10 міс. експортувала електроенергію на $266 млн.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 17:56
Україна за 10 міс. експортувала електроенергію на $266 млн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна за 10 міс. експортувала електроенергію на $266 млн.
Додано: Чет 15 лис, 2018 18:22
Думаю продавая электроэнергию выработанную атомными станциями можно неплохо заработать.
Во многих странах атомные станции закрыли и электричество них дороже чем если бы атомные станции у них работали.
И сборки для Украинских атомных станций отобьются.
Кажется как раз порядка на 250 миллионов долларов и покупалось атомного сырья в 2018 году.
вот нашел о покупке ядреного топлива Украиной.
https://news.finance.ua/ua/news/-/43496 ... na-173-mln
Додано: Чет 15 лис, 2018 18:41
Re: Україна за 10 міс. експортувала електроенергію на $266 м
Никогда не пишут какой объем и по какой цене. А знаете почему? Потому что зарубеж ее продают дешевле чем нам. Вот так.
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